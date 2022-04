Pedido a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuevamente les escribo para que la Intendencia de Montevideo y el Municipio G nos den una solución definitiva al problema que tenemos en la calle Paul Castaibert, con el intenso tránsito de camiones, en una calle que está sin asfaltar.



Hace mucho tiempo que estamos reclamando y contamos con la intervención de la Defensoría del Vecino y del Área de Ambiente de Salud Pública (por la tierra que los camiones levantan s su paso). El trámite llegó hasta la Señora Alcaldesa del Municipio G y está allí desde el 21 de enero de este año, a la espera de su firma.



También presentamos la solicitud de un pediatra pidiendo una solución al problema de la tierra; la cual tampoco tuvo respuesta.



Necesitamos, como vecinos que pagamos nuestros impuestos, una solución definitiva.



En mi caso particular, en la casa donde vivo se está viendo el deterioro, por el paso de los camiones.



No respetan nada; circulan a altas velocidades siendo un camino vecinal.

En un informe que realizó una arquitecta de la Intendencia, se pide cartelería con señalización, pero hasta la fecha tampoco se puso.



Parece que ahora también se van a instalar los depósitos de otra empresa.

Necesitamos el asfaltado de la calle; no podemos seguir así.



Los vecinos estamos cansados de reclamar y que nos se nos de una solución.