Pedido de ayuda

@|Quiero informar que hace unos 20 días, hay un hombre sentado en silla de ruedas en la Avda. 8 de Octubre frente a la Escuela Sanguinetti.



Allí pasa día y noche, debajo de un árbol, junto a sus pertenencias que son unas bolsas y en un estado de higiene lamentable.



He hablado con él y me ha dicho que no le gusta ir a los refugios; que lo han venido a buscar gente del Mides. La Policía del lugar me ha comentado que lo han querido llevar pero él se niega.



¡Pido por favor que alguna autoridad responsable vaya al lugar y compruebe lo que digo!



Se están violentando los derechos de un ser humano.