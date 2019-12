Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes







@|Siempre utilicé las carreteras uruguayas y siempre, en los últimos 40 años, hubo una constante: los lunes y viernes, algo menos los sábados y domingos, hay dos vehículos por kilómetro hasta llegar enero (turismo interno y turismo externo) cuando hay un movimiento mayor.



Pero nuestros peajes son simbólicos... no se usan. Pero por un convenio establecido se suben 5 pesos cada seis meses.



Por supuesto cuanto más onerosos, menos movimiento; pero sí se siguen pagando sueldos al personal las 24 horas.



Con un aumento en enero por año se justifican los aumentos y no es necesario tener personal “durmiendo” los otros meses del año.

Sugiero bajar el importe de los peajes. Si se tiene tag.10% menos, pues las casetas no tienen funcionario, es automático. Los usuarios serían beneficiados y no se haría cuello de botella en el mes de enero y además no se debería aumentar por un tiempo determinado.



Además, no se aumentan los sueldos por el aumento de 5 pesos. ¿Dónde va ese aumento desproporcionado? ¿Al concesionario, a la DGI, a la Dirección Nacional de Carreteras?



Agradezco me contesten.