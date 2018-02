Peaje en Termas

@| Un tribunal de apelaciones dijo que el reclamo debería ser presentado por los turistas que van a los hoteles privados y no estos como lo hicieron. Considera, desde su punto de vista, que deben presentarse los turistas ya que estos son los realmente perjudicados/afectados.



Opino que en la vida real, el turista no se presentara al juzgado. Lo que hará el turista será elegir otro destino que no tenga esa molestia/costo.

Estimo que el Ministerio de Turismo debería tomar en cuenta esta acción de la Intendencia salteña, ya que no sé si será ilegal, lo que sí sé es que va contra todo lo que pregona el Ministerio, así como también contra las inversiones que se han realizado en el lugar. No critico a la justicia, será lo que dice la ley y su interpretación. Pero coherencia uruguayos, coherencia.