Peaje Solís

Dos por tres hago el trayecto en auto de Maldonado a Montevideo y viceversa.



Esta semana lo hice y como casi siempre, paré en el peaje de Solís a los efectos de utilizar los gabinetes higiénicos que tienen a disposición de los usuarios.



Mi sorpresa fue significativa cuando me acerqué y estaban clausurados con grandes papeles y cintas atravesadas en las puertas. Pero mayor aún fue la sorpresa, cuando me dieron la razón: “la pandemia”.



Por razones de prevención ante la pandemia, los clausuraron. Pregunté de quién era esa decisión y me contestaron: “del MTOP”.



¿Quiere decir que por el Covid-19 no se toman medidas para poder utilizar el baño con el distanciamiento adecuado, aforo para evitar aglomeraciones o que simplemente no se incrementan las medidas de limpieza e higiene? Se opta por clausurarlos. Muerto el perro, se terminó la rabia, los cerramos y listo.



¿La pandemia resulta ser una excusa ideal?