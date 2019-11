Paz y tranquilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La campaña electoral ha terminado, ya sabemos quien es nuestro presidente.



Lo debemos aceptar y pensar que fue elegido por el soberano. Eso es democracia.



Pero en este final, hay algunas cosas que me llenan de felicidad.



Primero, no veré más spots de televisión de uno u otro partido, ni videos mostrando las maravillas que ha hecho el gobierno actual ni amenazas de ciertas personas.



Segundo, no escucharé ni oiré más debates en los cuales había más palabras derogatorias hacia el otro candidato que informar al pueblo sobre planes de gobierno para tratar de enderezar los entuertos.



Tercero, no tendré que leer en las redes sociales, los insultos para los que piensan diferente.



Ha sido una campaña dura y han sido unas elecciones tranquilas y así debe ser.



Ahora que se sabe quién es nuestro primer dignatario, lo aceptaremos como gente civilizada y no como niños con berrinches.



Y, por favor, gente, basta de insultos.