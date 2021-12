Pautas publicitarias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esta vez les escribo para ayudar a la cultura uruguaya y al derecho uruguayo de los usuarios.



¿Cómo puede ser que existan canales de televisión que dedican a su pauta publicitaria más de 20 minutos continuados?



Tengo entendido que, desde hace muchos años, hay una reglamentación con el propósito de que la demora de las pausas no deben pasarse de cinco minutos o más o menos.



¿Y cómo se puede encarar que durante todo el día anuncien un determinado programa para las 22.30 hs y el mismo comience casi llegando a la una de la mañana?



¿Cómo hacemos con nuestros hijos que esperan esos programas?



Es un abuso que, año a año, y gobierno a gobierno, no se apliquen las normas establecidas.



Muchas gracias y ojalá sea escuchado, aunque no me da esperanza tanta falta de respeto a la población.