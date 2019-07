Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Séneca.

Corre el tiempo y afloran sujetos en la arena política con diversos fines, unos claros otros, desconocidos. Arribando al gobernante atado a designios de grupos partidarios, dejando de ser el representante del pueblo al que defiende sus intereses. Algunos ungidos deciden acciones reñidas con las leyes, patotean y toman decisiones que finalmente las paga el pueblo. Pero, nadie asume responsabilidad de los desastres, calumnias y argucias cometidas. Hábiles declarantes, que, con viento de cola, salen airosos, pero, Juan Pueblo, la quedó…



Se dicen (ellos) que se juegan por el país, su gente, hecho difícil de comprobar; ahora sí, con rédito personal o su redil de manera arbitraria o más allá de las normas. Se erigen en jefes, mas nadie manda; no les importa el pueblo, ni a donde lo llevan, hoy el país, al borde del abismo.

Gritar, sí, pero ¿el patriotismo?, ¿la Nación? solo en el estrado para la plebe y después… hay una larga lista de aquellos que engordan con los bienes ajenos. Algunos en lista de espera en el juzgado, mientras, la Nación de mal en peor.



Sería muy bueno que además de publicitar al hartazgo (a veces de manera coercitiva) supuestos logros, divulgaran lo prometido y no cumplido, el por qué de los fracasos en los grandes temas, pero, resultan ser inaccesibles hasta para los parlamentarios “por confidencialidad”, o ¿por complicidad? Amén de caprichos en atender emprendimientos netamente políticos, que resultaron pérdidas sustanciales a pagar por muchos años. ¿Culpables?, NO!, sino una gran nebulosa de la que no se puede hablar, ni investigar, coronando con intermediaciones entre gallos y buenas noches, que solo enriquecieron a partidarios, volviendo a dañar al pueblo.



La debacle lleva a buscar y escuchar a quienes sustentan realmente la defensa de los bienes patrios y se hallan capacitados a fin de modelar un país mejor, saliendo de la barbarie en que se sumió el Uruguay.



Es una obligación cívica demostrar patriotismo y la defensa de los bienes dentro de la ley, en democracia. Volvamos al Uruguay al cual se le tenía admiración y respeto, ahora mirando el futuro.