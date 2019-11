Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Ahora sí, el lema tradicional de la colectividad blanca se vuelve esencia pura en esta patriada: salir del pantano de un presupuesto de vacas gordas sin sustento real.



Ahora sí, hay que crear la riqueza suficiente que permita mantener derechos adquiridos y superarlos en el futuro. Y habrá que ser osados y sensatos, basados en los cimientos de siempre: buenos campos y productores de fierro. Multiplicar terneros, árboles, leche, granos, etc. Nuevo turismo y lo atinente al mundo on line. Puente de competitividad contra producción segura. Menuda tarea, invertir bajando impuestos. Casi para Kid Gragea.



Para eso es esta coalición del sentido común. Un Partido Nacional mayoritario que ofrece un candidato con 20 años sazonando visión clara de gobernante. Una vice que demostró, interna y externamente, exitosa capacidad negociadora. Un formidable equipo de recambio generacional que abarca todos los rubros. Y para consolidar las mayorías necesarias se coaligan líderes, partidos y grupos que ofrecen ideas y personas de leal proceder para concretar los cambios urgentes y forjar futuros. Y no descartar frentistas que han hecho obras y comparten la buena fe de ver nietos felices.



Ahí está la esencia por la patria: brazos abiertos, innovar y acción firme. Evitando hegemonías enfermizas como ejemplifican hermanos americanos, que han creado castas súper pagas y sumido al pueblo en caos de inseguridad y drogas. Recambio de hombres e ideas fomentando armonía y cerrando grietas.



Ya se hizo en el 59 creando las bases económicas y productivas que rigen hasta hoy. Ahora apura concretar un nuevo amanecer con los mejores y saludable alternancia. No debe temblar el pulso con el voto por la patria sensata. Es posible y es ahora sí.