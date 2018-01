Patentes impagas

Patente de rodados



@| No sé si los ciudadanos comprendieron la gravedad del problema: 1.000.000 de autos atrasados con la patente de rodados.



Dejaron crecer un monstruo que no se va a arreglar con nada; con las refinanciaciones pagan 2 cuotas y dejan esperando otra amnistía.



Eso sí, inventaron el chip a los perros. ¿Cómo lo van a controlar, si no pueden con los autos?



Lo que me inquieta es que seguramente a los que pagamos se nos aumentará para cubrir lo que falta; ¿siempre será así?



En el interior siguen circulando autos con la matrícula vieja de Montevideo.