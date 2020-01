Patente de rodados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Cuando fui a pagar la patente me cobraron dos pasadas de peaje con barrera levantada.



Yo tengo telepeaje, por lo tanto debió ser descontado de la tarjeta, ¿o me lo descontaron y ahora me están estafando?



Claro, son 220 pesos. Si voy a reclamar me cuesta más. ¿Le habrá sucedido lo mismo a más personas? Es otra forma de recaudar.



Por otra parte, me lo cobraron al precio actual; otra manera de estafarnos.



Uno se pregunta: ¿esas barreras levantadas eran por paro de los funcionarios?