Patente de perros

@|Desde que un ladrón entró a mi casa y me dijo “Si hubieras tenido un perro yo no entraba a tu casa”, tengo dos perros por los cuales he pagado siempre la patente anual. O sea que durante más de 20 años he aportado una considerable suma de dinero a la Comisión de Hidatidosis antes y a la ahora llamada “Comisión Zoonosis”. Desde el año pasado tengo una cachorra a la cual deseo castrar y colocar un chip, como está dispuesto y en vigencia desde el 1° de enero de 2018. Para esta operación he intentado infructuosamente obtener información sobre castraciones gratuitas y colocación del chip. Tanto la COTRYBA como la Comisión Zoonosis no tienen información sobre un posible cronograma de castraciones en Montevideo para el año 2018. La Intendencia de Montevideo, que teóricamente está preocupada con el aumento de perros callejeros, tampoco tiene información.



¿Adónde puedo dirigirme para obtener este servicio que creo haber pagado al pagar mi patente anual?