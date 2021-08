Patente de motos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Carta abierta al Sr. Intendente de Canelones Yamandú Orsi:



Sr. Orsi, comienzo esta carta reconociendo que siempre me ha parecido que, dentro de su sector político, es una persona coherente y con la que se puede dialogar y llegar a soluciones lógicas y no cargadas de ideologías sectoriales…



Es por esto que me pareció bueno comunicarme con usted de esta manera, al no haber logrado respuesta satisfactoria por parte de sus colaboradores comunales.



En el mes de octubre de 2020, luego de varios años, logro darme el gusto de adquirir una moto de mi agrado, una Kawasaki año 2012 y en muy buenas condiciones… Estaba muy contento de poder volver a rodar con mis amigos y mantener viva esa pasión que nos une.



Lamentablemente, esa alegría me duró bien poco, ya que a las pocas semanas, me enfrento con el problema de que la moto paga la friolera de $44.260 de patente anual.



Inmediatamente ingreso un reclamo web (Nov. 2020), a lo cual en febrero 2021, me responden que como la libreta aún no está a mi nombre, debo, a pesar de estar en plena pandemia, realizar el reclamo en forma presencial…



Con fecha 26 de febrero de 2021, me presento en el municipio de Paso Carrasco y realizo mi reclamo, adjuntando toda la información a mi mano.

Datos completos de mi moto, y los de 2 motos idénticas… una empadronada en San José y la otra en Montevideo, las cuales pagan $18.876 y $16.131 de patente anual respectivamente. Menos de la mitad y la tercera parte que mi moto cada una… Siendo iguales.



Con gran inocencia aguardé varios meses pensando que tal injusticia iba a ser entendida y solucionada… Pero la gran sorpresa llegó el día 7 de julio de 2021, día que recibo la comunicación formal por parte de la Comuna Canaria firmada por el Sr. Ángel Javier Rodríguez (Director Gral. de Tránsito y Transporte).



En este documento se me aclara que según el Congreso de Intendentes, o sea que todos los Intendentes de Uruguay son cómplices de este tema, la patente para las motos de los años 2012 y 2013 las define unilateralmente cada departamento en donde se empadrona por primera vez, y este criterio se mantendrá incambiado de ahí en adelante sin ningún derecho para el contribuyente.



Por lo tanto, según la Intendencia de Canelones, como en el 2013, la moto fue incluida en la última y más alta franja tributaria, le correspondía pagar $25.333 pesos cuando fue empadronada 0 km.



Esto quizás no le llame la atención a nadie hoy en día… el tema es que hoy la moto sigue pagando exactamente lo mismo que cuando era nueva hace ya más de 8 años, pero ajustado por IPC, llegando a pagar hoy el valor de $44.260.



Sobre esta forma de cálculo arbitraria, no le faltaría tener en cuenta los años y la depreciación del vehículo, aún sin aplicarle el ajuste por IPC ya sería bastante más caro que San José y Montevideo al día de hoy… Año 2021.



Le pido me conteste abiertamente si usted está de acuerdo con esta clara injusticia, a la cual trato de ver el lado positivo, seguramente tenga moto de por vida, ya que difícilmente alguien se interese en comprar un vehículo que paga varias veces más que la mayoría de los vehículos 0 km que hoy se empadronan de su misma categoría, incluso autos.



Por último, dejo los datos del expediente para que usted mismo, si se toma 2 minutos, pueda comprobar la veracidad de cada dato expuesto en esta carta y tenga la posibilidad de ponerse en contacto conmigo si así lo entiende pertinente o mejor aún, tomar cartas en el asunto y terminar con este robo descarado. Expediente N° 2021-81-1340-00026.