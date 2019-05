Un pasito más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El 1° de mayo, se divulgó por cadena de radio una versión del Manifiesto Comunista por parte del Pit Cnt; sólo faltó que lo leyera Lenin o Maduro. Un emblema nacido de la falta de decisión de la población que trabaja para decir basta.



El camino de ese poder y sus supuestos logros por los cuales se desgarran las vestiduras, a pesar de los antecedentes catastróficos en el mundo, se alimenta de sujetos que no trabajan o nunca trabajaron.



Pretenden a gritos y prepotencia repetir mentiras una y otra vez.



Se les ha permitido tomar un vuelo inaudito porque no hay freno político, empresarial ni judicial que les diga ¡basta señores! Además, integrantes del elenco gubernativo, pertenecen o pertenecieron fieles a dicho movimiento. Con la innovación que se consideran una catapulta al terreno político, porque una parte de él les sustenta. Lo cual muestra el flechamiento de expresiones y sus finalidades.



Mientras, el país presenta una tremenda regresión en todos sus valores que no se conocía. Pero para esos sujetos está bárbaro, por ser el terreno donde florecen sus desaciertos.



Al final llega la gran pregunta: ¿quién va a trabajar en ese pandemónium donde todos serían jefes?, ¿y los indios?



Hay que prestar atención a los cierres de todo tipo de empresas, donde las más chicas son las más afectadas.



Un claro problema de estos días, una excelente cosecha de arroz, con las áreas sembradas disminuidas por problemas económicos por las causas conocidas y tan repetidas. Se cierran molinos por problemas de exportación que obliga a llevar obreros a seguro de paro…y van…



Si no vendemos y somos muy caros, ¿cómo sigue la película? La perspectiva nos lleva a Venezuela o la adorada Cuba que tanto aman estos señores.



¿No son estas ideas de la falta de productividad e ineficiencia ocultas, del estado maternal y facilidades para ser ineficientes, uno de los temas que nos está matando?