Pasaron 200 años para que llegara Tabaré Vázquez

@|No tiene límite mi asombro ante la arrogancia del Ministro Rossi por tal aseveración, tampoco por la falta de conocimiento que demuestra, un día sí y otro también, el Ministro.



En su desesperación por recuperar los votos del Frente Amplio dice cualquier cosa.



Hace 200 años no existía Uruguay, era dominio de los luso brasileños, luego fue anexado al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve como una provincia más, la provincia Cisplatina. Recién en 1825 desembarcan los 33, y el 25 de Agosto de 1825 se declara en Florida, la independencia.



Señor Ministro Rossi, si no tiene ningún libro de Historia, ningún asesor y tampoco acceso a Internet, mejor que no haga afirmaciones sin saber.



Como bien dicen, es mejor callar y pasar por tonto que abrir la boca y demostrarlo; por lo que en este caso se aplica lo que dijo el anterior Rey de España: "Porqué no te callas...".