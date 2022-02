Pasaporte uruguayo con distinta nacionalidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Problemas en aeropuertos y trámites por ser ciudadano uruguayo y tener otra nacionalidad.



Les escribo para informarles acerca de todos los problemas que tenemos los que emigramos hace años a Uruguay; obtuvimos la residencia permanente y después la ciudadanía uruguaya.



Luego de pasar durante años entregando documentación, aportando al BPS y tener trabajo estable, cuando te otorgan la ciudadanía y crees que con el pasaporte vas a tener los mismos derechos que los ciudadanos nacidos acá, te encuentras con una terrible barrera burocrática y es que en el pasaporte refleja tu nacionalidad entrando en contradicción con la ciudadanía. La contradicción es tanta que incluso cuando salimos por el Aeropuerto de Carrasco no pudimos pasar por el pase rápido. Nosotros, de ingenuos, íbamos con nuestros pasaportes nuevos pero cuando pasamos, una cruz roja, el oficial de inmigración se preguntaba el porqué y nos mandó a probar como 3 veces más hasta que se dio cuenta del dilema del pasaporte...



Llegando a Brasil vimos una familia delante de nosotros en la misma situación del pasaporte, donde 3 pasaron sin problemas pero el 4° fue retenido por las autoridades aproximadamente por media hora respondiendo preguntas y hasta tuvo que enseñar su carta de ciudadanía porque pensaban que era falso. Los primeros 3 pasaron con otro agente de inmigración...



Nosotros tuvimos que pagar una visa de Brasil para no arriesgarnos y ponerla en nuestro pasaporte antiguo.



Cuando viajamos a Argentina, al llegar a emigración fue todo un dilema. La señora nos miraba y miraba el pasaporte. Me tomó la foto como 3 veces hasta que llamó a su superior porque el sistema que tenían de registro no permitía que se ingresara una ciudadanía de un país y que la nacionalidad fuera otra.



En fin, después de conversar decidieron ponernos como nacionales uruguayos para poder entrar al país.



¡Gran trago amargo pasamos y sólo queríamos pasar un fin de semana para celebrar mi cumpleaños!



Pedir visa para viajar a Europa es todo una odisea porque no consideran el pasaporte uruguayo válido, porque se fijan en la nacionalidad.



En fin, puedo argumentar más datos que hemos recopilado, pero es todo un problema viajar con ese pasaporte, porque sólo dos países en el mundo tienen esa ley.