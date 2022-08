Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasantías en el tambo para empleados de Conaprole.



No se entiende la extensión del conflicto en Conaprole, que es una cooperativa de productores de leche, ó sea de tamberos, chicos, medianos y grandes.



Por lo informado en la prensa, los empleados de Conaprole gozan de sueldos inmejorables en plaza, trabajan un horario de menos de 8 horas y están con todas las medidas de seguridad y comodidad en las diferentes plantas.



No tienen que estar arriesgando su capital para que produzca; Conaprole es la vaca lechera de los empleados y del sindicato.



Ninguno de los empleados que están en conflicto ha tenido que trabajar en un tambo, de lunes a lunes y en el horario de ordeñe, porque las vacas no conocen de feriados ni nada de eso; tampoco se tienen que levantar a las 4 de la mañana a ordeñar.



Ante este conflicto prolongado pensaba que tal vez sería mejor tener mini plantas distribuidas en todo el país y no un monstruo como Conaprole como casi único destino; pero esto es impracticable.



Entonces, lo que se me ocurre es que los empleados de Conaprole deberían hacer pasantías de un par de meses cada dos años de trabajo yendo a un tambo a conocer de primera mano lo que tiene que hacer el tambero para producir la leche. Seguro que tendrían más comprensión del esfuerzo que significa y se darían cuenta que son privilegiados con el empleo que tienen.