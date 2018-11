¿Qué está pasando en mi país?

@| ¿Cuál es la causa nacional de la lasciva, sádica y sorda indiferencia hacia el sector productivo? Evaluemos hipótesis, opciones, reflexiones y saquemos una conclusión de esta indescifrable pasividad política:



1) -¿Conspiración y plan bien proyectado de cambio en la estructura social del interior del país para despejar el escenario ante el rediseño que planean o les indican desde afuera?



2) -¿Inoperancia total e improvisación, pero cargada de estigmas y rencores del pasado, arengada en forma permanente por actores políticos lucidos, que con argumentos oblicuos mantienen vivos esos sentimientos para mantener dividida a la sociedad?



3)-¿Mala intención, envidia, mezquindad, corrupción simple, acomodo y pereza?



4)¿Irresponsabilidad y caradurismo porque en definitiva los que se funden o pierden son otros y no les importa aunque en ello vaya gran parte de nuestro futuro?



La realidad del agro como sistema armónico y ordenado es parte del pasado y la crisis esta instalada.



El funcionario Benech debe renunciar “ya” y no solo por la vergonzosa quiebra y concurso de CALPROSE, por la quiebra y concurso de PILI a la cual se suman preocupantes anuncios de otras excelentes empresas lácteas que están dando señales de alerta.



Debe renunciar por la dramática reducción de un 15% en el área sembrada de arroz, producto por el cual el Uruguay es reconocido en el mundo entero y por la desesperada emigración de técnicos muy valiosos y productores hacia países vecinos llevándose consigo el inmenso valor intangible del conocimiento de tanto años de costos/esfuerzos privados y públicos.



Debe renunciar por la desesperante crisis del sector apícola y su desinterés manifiesto por dicho sector que contrario a lo que haría cualquier Ministro que se precie, intentaría recuperar el excelente mercado apícola alemán.



Debe renunciar por la misteriosa aparición en un predio privado de 6000 caravanas sin responsables ni responsabilidad penal aún para nadie.



Debe renunciar también por sector pesquero en ruinas con el 80% de las cuotas merluceras, cuota almejeras y de vieiras encajonadas en empresa Canadiense (añadidas en decreto express a masa concursal en pleno proceso) la cual especula con las mismas, mientras su subordinado el director sin titulo de DINARA viaja por el mundo como Califa con dineros públicos a eventos de variada índole pero sin resultado alguno para el país.



Debe renunciar por estar de espaldas no solo al campo sino al mar.



Debe renunciar por no tener respuestas satisfactorias para los sectores que representa, por no plantear soluciones de fondo y radicales, por no gozar de la simpatía ni la confianza del sector productivo todo y sobre todo por no sembrar esperanza ninguna.



Fuera cargos políticos de puestos estratégicos, urge una dirección del MGAP ejercida por un consejo colegiado compuesto por profesionales comprometidos con la realidad productiva nacional, que sientan respeto por productores, asalariados, jornaleros, empresarios que entre otras situaciones además de ser el sentido de su gestión son quienes a través de los impuestos pagan sus sueldos.



Una nueva dirección que crea en el trabajo nacional, liberada de estigmas sociales y resentimientos de orden político. La realidad social, económica del interior no asumida y el escenario agrícola entregado a la sola voluntad del impredecible clima mas las decisiones tibias de un funcionario sin amor a su patria, claman acciones humanas de otras características.