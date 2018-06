¿Qué nos pasa como sociedad?

@|Las noticias, día a día, golpean fuerte nuestro sentimiento.

¿Es que debemos despedirnos de nuestros valores? Valores en que crecimos con nuestros padres, abuelos y ancestros.



Hoy día uno observa con tristeza que la vida tiene un bajo precio.



Hay algo que no puedo responderme. Nuestros gobernantes nos dicen que se ha reducido la pobreza pero el incremento de la violencia es exponencial.



Día a día, se informa de cajeros que explotan, robos allá y aquí, muerte diseminada en todo el territorio. En los últimos años se ha aumentado los planes para hogares carenciados y sin embargo el cinturón de marginalidad aumenta y aumenta.



Nos han dividido como sociedad haciendo creer que la culpa es de los que tienen.



¿Es que es pecado haber construido un hogar con sacrificio, trabajo y esfuerzo como lo han venido haciendo nuestros padres? Lamentablemente es lo que se va inculcando a la sociedad.



El corporativismo va tomando fuerza e induce a pensar que la solución es solo a través de estar sindicalizado. Hoy hay aproximadamente 400.000 trabajadores sindicalizados que aportan un 1% de su salario. Basémonos en una cifra calculada en un salario mínimo de $ 13.430. El resultado equivale a una suma de $ 134.30 o sea US$ 4 aproximadamente. Esto da un mínimo de US$ 1.600.000 en cuotas mensuales. Se ha proclamado lograr sindicalizar a 1.000.000 de trabajadores. ¿Para qué y para quién?



Los problemas de violencia que vive nuestra sociedad quedan de lado, mientras trabajadores comprometidos son blancos de la delincuencia.



Opino que una propuesta sobre soluciones a esta problemática de la delincuencia han sido dejadas de lado, y en la hoguera de las vanidades dejamos de escuchar el clamor de nuestra sociedad.



Creo que como sociedad debemos preguntarnos si queremos seguir este modelo y en un futuro muy cercano convertirnos en el fiel reflejo de países que sufren este azote en la región.



Opino que debemos fortalecer proactivamente la educación como lo ha señalado EDUY 21. La educación es clave para que la oscuridad de la ignorancia disipe la violencia en nuestra sociedad.



Recordemos como ha dicho Alvin Toffler, fallecido en el año 2016, en una cita: “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”.