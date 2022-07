El Partido del Sindicato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si bien los partidos políticos como los sindicatos comparten una función social, sus roles son muy diferentes. Por eso es peligroso y preocupante cuando los sindicatos asumen una política partidaria, como cuando un partido político se maneja como un sindicato.



Es lamentable que, en el Uruguay de hoy, vemos que esta mezcla explosiva se está dando justamente en el partido político con mayor caudal de votos de los últimos tiempos.



Durante los tres períodos de gobierno del FA, las fuerzas sindicales buscaron dejarles en claro su incidencia para tal logro. Con las medidas de fuerza que desarrollaron en esos periodos, cuyo principal objetivo era obtener poder interno, les doblaron el brazo y les transmitieron al FA su fuerte dependencia con el Pit-Cnt.



El mensaje fue claro: con ellos todo, sin ellos nada.



No conforme con la sumisión del FA ante esta evidencia, lo cual quedó demostrado en el pasado referéndum, el Pit-Cnt intervino su agrupación política decretándoles su presidente.



Esto trajo un notorio cambio de postura, en donde el tono y la forma de actuar y comunicarse de forma agresiva, con un continuo llamado a la lucha y el empleo de discursos falaces, no están orientados a buscar un diálogo opositor pero constructivo. Por el contrario, muestran la actitud oligarca característica de los falsos sindicatos.



A la luz de los hechos, esto debería ser un llamado de atención para aquellas personas que le han dado su voto de confianza al FA, ya sea por convicción o por devoción, porque definitivamente, éste ya no es más ese partido político que conocían.