Al Partido de Gobierno

@|El Frente Amplio usando a los presidentes de turno ha llevado al país a la situación que hoy tenemos.



Educación, seguridad, salud, endeudamiento, corrupción, múltiples pleitos millonarios contra el Estado, aislamiento internacional, deterioro de la infraestructura, son algunos de los males que el que venga con el esfuerzo y apoyo de todos deberá atacar buscando soluciones.



Ha hecho pocas cosas buenas, pero ha despilfarrado los enormes ingresos que permitieron las exportaciones del agro, los esfuerzos de las industrias y el sacrificio de los trabajadores.



Los dos presidentes, al igual que sus ministros, colaboradores y autoridades partidarias, como forma de cuidar su prestigio han defendido a los corruptos despreciando la ética y atacando a toda la oposición. Pudieron meter la pata y la mano en la lata.



Una gestión con ocultismo y sin transparencia, protegidos en la mayoría absoluta y la disciplina partidaria, ha sido su característica.



Cualquier candidato que proclamen para la próxima presidencia, si de sí no lo es, será una heladera, un títere de las extremas izquierdas enquistadas en las bases y el partido comunista.



Los antecedentes y ejemplos están a la vista.



Si el candidato llega a presidente nos prometerá y no cumplirá como lo han hecho Mujica y Tabaré, que al igual que algunos integrantes del gabinete, defienden lo indefendible, tratan de explicar lo inexplicable y son defensores de dictaduras utilizando para ello nuestra ejemplar democracia.



Pocos ejemplos bastan para refrescar la memoria: “Como te digo una cosa, te digo otra cosa”, “Educación, educación y más educación”, “No más impuestos”, “Bajaremos el endeudamiento, las rapiñas y asesinatos”, y así podemos seguir con una larga lista de promesas incumplidas.



Porque el gobierno no hace ya lo que dice que tendrá que hacer el próximo gobierno.



¿Acaso son medidas tan impopulares que le harían perder la próxima elección nacional?



Entonces, ¿qué es lo que se proponen hacer sus candidatos si llegan a la presidencia?



Serán más ciclovías, poner más tasas y más cargas tributarias o quizás con el apoyo del partido socialista hasta limpiar Montevideo. O hacer como lo ha hecho con el soporte del MPP y del partido comunista otro Antel Arena, monumento a la opulencia, gastando no se sabe en qué el doble de lo presupuestado y fijando tarifas que van fundiendo industrias, productores y aumentando la desocupación.



Nos deben decir claro qué y cómo van a hacer para realizar todas las cosas que como slogans nos repiten todos los días. Pues seguro no podrá ser con las técnicas y medidas que han aplicado durante casi 15 años, ya que los orientales las estamos sufriendo como fruto de su gestión.



Los actuales gobernantes tienen la responsabilidad, el tiempo y las mayorías absolutas para hacerlo ahora, o le dejarán la herencia maldita al próximo gobierno, que para conocer la realidad deberá hacer una auditoría externa de toda la administración y saber realmente qué es lo que hay abajo de la piedra y no tener que comerse el sapo.



Compatriotas, analicen las promesas y los antecedentes, no nos dejemos engañar una vez más.