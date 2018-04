@|Hace unos días, el Partido Colorado fue noticia por la salida de algún dirigente y la amenaza de otro dirigente en irse, si nuestro partido hacía acuerdos con otros partidos, como proponen otros dirigentes.

Creo que es oportuno recalcar nuestro camino hacia 2019 y debe ser bien claro para no perder fuerzas.



Nuestro norte es tener una buena elección interna, que sea competitiva y de ahí saldrá el candidato a Presidente por el Partido Colorado. En esta instancia es vital tener mucho cuidado con el Vice Presidente que se elija para unir a todo el partido tras la fórmula.



En una segunda instancia, debemos presentar un modelo de país, debería ser algo muy similar a Nueva Zelanda, porque las características del país en cuanto a clima, producción y población son parecidas. También porque el país supo transformarse de un estado pesado a uno ágil que se adapta a nuestros tiempos. A eso se suma que el modelo fue hecho por el Partido Laborista, quienes en su pasado defendían un Estado como al principio defendía el Batllismo y hoy defienden una economía abierta como defendemos desde el Batllismo.



Cada sector hará fuerza para tener la mejor banca posible en octubre. Luego de la segunda instancia, creo que todos coincidimos, es cuando se empiezan a negociar con los otros partidos, quien es capaz de llevar adelante las transformaciones propuestas. A partir de ahí, deberá salir un acuerdo extra partidario para apoyar a la fórmula presidencial, no a otro partido.



Creo que el camino está claro, no hay que distraerse, el país nos necesita.