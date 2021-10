El Partido Colorado y la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se ha dado a conocer que el 20% de los que han votado al Partido Colorado no votarán a favor de mantener la LUC, contra el 10% del Partido Nacional o el 7% de Cabildo Abierto.



Ese porcentaje se da, según algunos dirigentes, debido a que Ernesto Talvi había logrado girar al Partido más a la izquierda y con eso captó mayor cantidad de votos de frenteamplistas desencantados.



No tenemos ni siquiera que recordar el periplo de Talvi, pasando de Canciller a un ausente absoluto de la política. El daño que ha hecho al Partido va más allá de la poca votación, la segunda peor luego del 2004, se trata de perseguir ese Uruguay de José Batlle y Ordóñez que el Frente Amplio ha creado. ¡Se comió el relato!



Se puede decir que el Partido Colorado quiere recuperar votos haciendo cosas parecidas a la oposición. Obviamente no es nuestra tradición, como dice nuestro himno, siempre que alcanzamos una cumbre, siempre hay otra más allá.



Tal vez quieran resultados rápidos, pero no se dan cuenta de la responsabilidad histórica que tenemos, de los 185 años que hemos pensado el país, siempre manteniendo nuestros principios y actualizándonos en el mundo que vivimos y con el cual también competimos.



Jorge Batlle hizo la transformación en muchos de nosotros pasando la posta del mundo que se viene, un gran abanderado de la libertad, principal bandera que nuestro partido debe levantar siempre.



Nuestro camino debe ser traer ese mundo que funciona a nuestro país. Tal vez en el corto plazo muchos no lo entiendan pero estemos seguros que es por ahí.



Aún creo que somos muchos más los colorados que queremos ese país del porvenir, queremos transformar el país para el mundo que ya está en marcha.



Iremos por ellos y volveremos.