No es mi deseo polemizar con el Dr. Sanguinetti ni con el Ec. Talvi. No estoy además capacitada para hacerlo. Sólo quiero expresar lo que muchos batllistas sentimos ante la actitud de ambos líderes.



Asimismo, quiero dejar claro que no conozco al Dr. Bordaberry, ni nunca trabajé políticamente para él.



La respuesta de ambos líderes a la consulta del Dr. Bordaberry de abrir una lista propia al senado es lo que ha provocado consternación.



El Sr. Talvi fue claro en sus razones: "El Dr. Bordaberry no participó en las elecciones internas ya realizadas, no puede participar en las próximas; no sería justo", manifestó. Dio un símil futbolístico al respecto: "Quien no jugó en las eliminatorias no puede jugar en la final, no es justo”.



Yo pregunto: ¿alguien cree que un director técnico no incluiría a un Messi, un Suárez o un Cavani si están disponibles en el momento de una final, simplemente porque no hubiesen jugado en las eliminatorias? Yo no lo creo. ¿Puede el Partido Colorado darse el lujo de rechazar a un posible senador de la talla del Sr. Bordaberry? Su actuación en el Senado ha sido reconocida por colegas de todos los partidos y por muchos ciudadanos de a pie. El mismo Talvi vertió elogiosos conceptos sobre Bordaberry en la Casa del Partido Colorado.



Es cierto que Bordaberry no trabajó en las elecciones internas, ni recorrió el país, ni pronunció discursos, ni visitó clubes partidarios, tarea sacrificada sin duda, pero Sí trabajó por el Partido Colorado en el Senado, en las comisiones, en las interpelaciones, etc., haciendo uso de su profundo conocimiento jurídico, político y claridad conceptual. Tarea que no muchos políticos pueden realizar con destaque.



Cuando manifestó retirarse de la política no “dejó al Partido Colorado tirado", como alguien dijo, sino que simplemente siguió en su puesto en el Senado. ¿Hay alguien que no haya cambiado de opinión respecto al camino a seguir alguna vez en su vida? ¿Es conveniente para el Partido prescindir de su aporte?



Si es una decisión de "estrategia" electoral, ha sido muy errada. Si Bordaberry es muy de derecha y se quieren captar los votos de los descontentos del Frente con una aproximación del Partido Colorado más a la izquierda, ya que se ha mencionado el término socialdemocracia, basta mirar la trayectoria histórica del Partido para darse cuenta de que no fue la decisión más acertada. ¿No fueron acaso la 14 y la 15 juntas en las elecciones en su momento, a pesar de las notorias diferencias entre ambas? ¿No aceptó Batlle y Ordóñez candidatos dentro del Partido con quienes no comulgaba en sus ideas totalmente?



Primero siempre sumar entre personas de bien, claro; nunca restar. Tender puentes, nunca cortar puentes.



Talvi ha rechazado de su mesa a dos candidatos de otros partidos porque no tienen representación parlamentaria, aún cuando han tenido una muy respetable cantidad de votos en las internas últimas. Como muy bien dijo Lacalle Pou, la confianza no se construye de un día para el otro. A quien se ha rechazado abiertamente y sin razón clara cómo llamar a la mesa cuando lo necesite para gobernar, ¿vendrá dócilmente? No lo creo.



En el programa de canal 12 , ante la pregunta "Martínez o Manini", Talvi manifestó "Martínez". Nadie puede dudar de su derecho a elegir, como nadie puede dudar de la honradez y capacidad de Martínez. Pero la elección de Martínez de su compañera de fórmula dice mucho acerca de sus ideas y valores, aunque no los verbalice (enfrentamiento entre oligarquía y pueblo; lucha; permanente mención de hechos del pasado durante la dictadura hace ya más de 40 años; uso de títulos universitarios que no son ciertos; falta de valoración de la conveniente formación académica para interpretar los variados y complejos temas a dilucidar en el ejercicio de gobierno; pero sobretodo, lo más preocupante: "ellos vs nosotros").



Así no se construye un país en paz.