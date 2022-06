Paros en la Salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En varias oportunidades ha sucedido que hemos llegado a una consulta y resulta que el médico no viene porque está de paro.



¡Esto está muy mal!



Los administrativos deberían advertir a los pacientes un día antes. De lo contrario, se pierde mucho tiempo y se pasan malos momentos. Es sabido lo complicado que es sacar día y hora para un especialista en cualquier sociedad médica. Imagínense la indignación que puede causar que llegue el día y no ser atendido por un paro.



Entiendo que están en todo su derecho a reclamar, pero tendrían que hacer guardias médicas que cumplan con la tarea diaria.



Pero bueno, estamos en una sociedad donde no abunda la empatía ni la solidaridad.



Al menos, eso parece...