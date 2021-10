Paros, reclamos, ataques

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mientras el gobierno trabaja duro para que el país salga de la crisis provocada por la pandemia mundial, es atacado soez y arteramente, con intención político partidaria, por la izquierda formada por el Frente Amplio y su socio, el PIT CNT.



Ataque programado que dispara sin discreción a todo proyecto, acto o cada palabra del gobierno electo democráticamente por la mayoría del pueblo.

No aceptan la derrota electoral. Exigen que se haga todo lo que ellos dicen, desconociendo que dicha mayoría votó por otro proyecto de país. Apuestan a destruir todo lo que sea mejor para que el 2024 no les sea adverso.



Trabajan con sus sindicatos, con paros alternos y destructivos.



El gobierno trabaja duro para conseguir inversiones y ellos la desestimulan con paros, como el que hubo en el puerto; incluyen en sus protestas el contrato portuario que seguramente la mayoría que paró o manifestó, no conozca.



Como pasa con el referéndum por la LUC, donde la mayoría desconoce cuáles son y qué dicen los 135 artículos.



Usaron la Marcha de la Diversidad para manifestarse políticamente contra la LUC, entre otras cosas, desconociendo los derechos de la mayoría de los integrantes, que marcharon legítimamente por su forma de vida.



El sindicato de maestros y el de profesores se han opuesto en forma sistemática a todo lo propuesto. No aceptan las mejoras notorias en seguridad, olvidando el absoluto fracaso cuando fueron gobierno.



La mayoría de los trabajadores, respetando el derecho de huelga, exigimos que se respete nuestro derecho al trabajo y no ser coaccionados o amenazados por no realizar paros. No es momento de reclamos, es momento de estar todos juntos para recuperar la economía. Ya habrá tiempo de pasar facturas si es que corresponde. Ahora es el momento de decir que pare, a la minoría destructiva frenteamplista.