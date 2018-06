Paros en Primaria y Secundaria

@|¿Quién los resuelve?



Ola de paros en Secundaria, primero por 24 horas, luego por 48 con ocupaciones, y ahora estudian una huelga por tiempo indeterminado.

En cambio en Primaria recién se iría a un paro de 24 horas, sin contar el paro general que planea la central sindical.



¿Cómo resolvió Ademu de Primaria su paro para Montevideo?

Consultó a los afiliados en 224 escuelas, un total de 2955, de los cuales 1703 votaron a favor del paro, 959 en contra y 293 se abstuvieron.



Es decir que el paro fue votado por un 57% de los afiliados y un 43% no sería partidario de hacerlo.



Consultando cifras en Google, veo que en 2013 había 4157 maestros en Montevideo, que ahora, 5 años después deben ser más. Es decir que hay unos 1200 o más que no son del sindicato.



También un censo de 2016 dice que las escuelas en Montevideo eran 342, por lo que hubo 118 escuelas a las que no se consultó, quizá por no haber afiliados en ellas.



¿Y cómo resuelve Ades sus paros? En asambleas de algunas decenas de los miles de profesores de Montevideo a mano levantada. Cuando no lo hacen 4 o 5 dirigentes.



Ahora, siempre recordemos lo que decía Stalin: “Lo importante no es quien vota sino quien cuenta los votos”.



Durante 3 décadas propuse que los paros en la enseñanza y ocupaciones se votaran por todos los miembros del cuerpo docente, sindicalizados o no, con conteo de los votos de alguien imparcial.