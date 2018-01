Paros por agresiones

Población es rehén



@|Se ha hecho costumbre entre los sindicatos hacer paro en protesta por agresiones a sus afiliados; es un hecho reprobable que se debe repudiar, no sólo por ellos sino por toda la población.



En el repudio estamos todos de acuerdo, lo que no comprendemos es porqué tomar de rehén a toda la población que es inocente e injustamente es cercenada en sus derechos, como lo fueron los agredidos.



Sin darse cuenta, ustedes agreden a toda una población inocente que sufre las mismas agresiones diariamente, pero que no tiene un aparato sindical detrás que reclame por ellos; viendo como el Estado que es el encargado de llevar a cabo esa tarea está ausente, omiso y la población ve con asombro cómo los castigados son siempre los mismos: la sufriente población que de acuerdo a los hechos esta huérfana e indefensa.



No sería más justo convocar a un reclamo conjunto de toda la población a las autoridades, quienes son directos responsables de mantener el orden. Porque tenemos que entender que esa forma de reclamo parcializado en realidad genera violencia, ya que el resto de la población se siente agredida en sus derechos y en lugar de dar apoyo, se indigna por lo injusto de la medida.



Anhelo que este mensaje haga reflexionar a todos. Y que de aquí en más, no sean castigados los inocentes mientras los agresores se ríen de todos, porque ellos siguen ilesos.



Busquemos concordar en la equidad de lo justo para todos y nos asombraremos del apoyo que encontraremos en los demás.