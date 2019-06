Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En un cambalache de situaciones el Pit Cnt resolvió realizar un paro de 24 hs anunciando (o intimando diría yo) que el acatamiento sería alto. ¿Los motivos?



Un poco por el desempleo (que viene aumentando hace mucho tiempo, otro poco por Petrobras - empresa extranjera investigada por ilícitos, otro poco por...).



Para la mayoría de los uruguayos no es casual que este paro cambalache surja a menos de una semana de las elección interna, ni que ahora se venga a protestar por lo que ya desde antes no se protestaba.



Para la mayoría simplemente queda claro que el Pit Cnt es un grupo de poder consolidado y como tal va marcando la cancha de cara a todos los presidenciales para recordarles simplemente, quien tiene (o pretende tener) el poder y manda (o pretende mandar).



Ahora sí, que el Pit no se confunda, que una cosa es tomar de rehén a la población sacando el transporte y otra muy distinta es acatar el paro. A la hora de hablar de acatamiento, saquen bien las cuentas.



¡Yo, no paro!