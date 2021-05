Paro por hambre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El brazo sindical del FA convoca a un paro general de actividades para el día 17 de junio próximo.



Los sucesivos fracasos en las estrategias para enfrentar al Gobierno de la Coalición Multicolor, llevan al comando sindical a organizar un paro general como forma de movilizar a sus incondicionales y pretender cambiar la pisada en su alicaído proyecto de convocar a un plebiscito para anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.



Ahora su plataforma es contra el “hambre”.



Esto denota la carencia de argumentos sólidos para enfrentar al gobierno. O quizás se hayan confundido de país y su atracción indudable al régimen chavista les haya hecho pensar que estaban en Venezuela, donde allí esa plataforma sería exitosa.



No podemos ignorar que nuestro país tiene sectores de la población con índices de pobreza, pero no se puede sostener que no existan diferentes mecanismos para atender sus necesidades mínimas.



Nuestro país está condicionado por su tamaño, su población y su situación geográfica; es tomador de precios internacionales y debe hacer equilibrio ante las diferentes políticas de sus vecinos fronterizos. Además, tiene una prolongada tradición democrática que posibilita el cambio de gobierno cada cinco años a través de elecciones libres y soberanas. Esto es algo que el FA aún no ha asimilado, luego de perder la elección el 2019.



Si en nuestro país hay “hambre” es porque se desarrollaron políticas que así lo permitieron y posibilitaron. El “hambre” no se genera de la noche a la mañana, aunque la necesidad biológica así lo determine, ni es consecuencia de políticas del actual gobierno. Es muy probable que la pandemia lo haya disparado más aún, porque ya existían numerosas actividades “informales” ocultas por la “propaganda” de las anteriores administraciones con lo que obtenían el pan cotidiano y que la caída de la actividad haya imposibilitado sostener.



El ciudadano común, que no está afiliado a la organización sindical, qué puede percibir a través de un paro general en medio de una situación ya de por sí por demás complicada. ¿Qué nuevos argumentos saldrán a la luz para que el gobierno cambie su política? ¿Qué vocero de la coalición FA criticará a quién de la Coalición Multicolor y por qué?



Mientras tanto, los ciudadanos que la están pasando mal seguirán en su misma situación si no se logra avanzar económicamente con nuevas inversiones y nuevos empleos.



Criticando alegremente que se fueron al exterior capitales por 4 mil millones de dólares de uruguayos ricos, no lograremos que cambien su destino para invertirlos aquí si les cargamos con impuestos por el sólo hecho de su existencia. Deberemos atraerlos con estabilidad legal e impositiva, como ya hiciera el FA con la segunda planta de UPM, aunque yo diría sin tanta excedencia.



El camino para combatir el “hambre” no se pavimenta con paros generales, sí con estabilidad económica, baja inflación, aumento de la inversión, mayor empleo en el sector privado, baja del costo del Estado, mejor educación orientada a la nueva realidad y ¡basta de eslóganes perimidos!



Una pregunta: ¿no hubiera sido mejor para combatir el “hambre” en vez de perder un jornal por el paro, donarlo a los más necesitados?