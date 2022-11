Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El pasado martes 15/11, el Pit Cnt realizó un paro general parcial de 9 a 13 hs, y la consigna fue “que no te roben el futuro, contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad”.



¡Pero, por favor! ¡Puro circo!



¿De qué futuro me hablan si no hay reforma jubilatoria? ¿De qué desigualdad? Quizás se refieren a la desigualdad entre los alumnos de la educación pública y privada, que se produjo en los 15 años de gobierno frenteamplista.



Muchachos, dejen trabajar a los que saben. Entiendo que su función es poner el palo en la rueda pero, ¿no les parece que fue suficiente por ahora?