Paro general (I)

@|Ante la definición de un nuevo paro, no cabe otra expresión que la de rechazo terminante, ante otro irritante abuso del ejercicio del derecho de huelga.



¿Quién votó el paro? ¿Lo plebiscitan? ¿Juntaron firmas para que todos los trabajadores se expresen en urnas colocadas en sus trabajos y por voto secreto salió que el paro es la decisión de las mayorías?



¡Es increíble como 4 gatos entre 4 paredes resuelven paralizar la actividad y se nombran representantes del pueblo!



Trabajadores, no se dejen engañar con estos falsos dirigentes sindicales, sólo buscan poder, no los escuchen, inyectan odio contra el Gobierno y los empresarios. ¡Y después admiran al comunismo como forma de vida! Claro, ellos en la cúpula y el rebaño en la lona. Pregúntenles como harían paro en Cuba, Venezuela, etc.



¡Generosa democracia en este gran gobierno! Jesús diría: “Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”.