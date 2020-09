Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hoy hay paro general, por lo tanto no hay transporte. Soy sereno y ayer, miércoles, no pude entrar a trabajar a las 22 horas, porque hoy, jueves, no tengo locomoción. Y tampoco hoy puedo ir a trabajar; o sea, me descuentan dos días!!!



¡Gracias muchachos, ustedes sí que son compañeros! Uno para ustedes, dos para mi. Después no digan que no soy colaborador...