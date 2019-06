Paro general

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La ridiculez de un paro por el motivo de que Petrobras ha despedido empleados o los ha enviado a seguro de paro, es absolutamente ridículo.

Por lo visto los sindicalistas no leen los diarios del exterior o no escuchan ni leen nada que no les sea de admiración hacia ellos.



¿No saben que la compañía Petrobras está quebrada? Con las coimas que hizo y que recibió con el Lavajato, ¡están fundidos!



¿Por qué no miran hacía adelante sin pensar en las estupideces que ha hecho esta compañía extranjera y piensan cómo ellos podrían solucionar el problema?



Si despiden algunos obreros debe ser para ajustar sus cuentas, que ya no dan para más.



Más día menos día, Petrobras se va y deja los hornos y que se arreglen los uruguayos, que no les interesa más el negocio.



Y nosotros, usuarios del gas, vamos a quedar mirando como algo útil y necesario se nos va... y no tendremos más como usar las cocinas, la calefacción, las industrias que habían cambiado sus hornos para usar el gas – que sería más económico y abaratarían los costos y los precios-.



Si lo saben hacer, ¡que los sindicalistas piensen y no sólo hablen!