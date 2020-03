Paro de enseñanza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Soy profesor egresado de la Escuela de Profesores de Estocolmo en 1983 y del Instituto de Profesores Artigas en 1993.



¿Por qué digo esto?



Porque me entero leyendo una entrevista que José Olivera, dirigente de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria) no tiene título de profesor. En el mismo momento en que agregan al paro tan rechazado de Ades del 12 de marzo, dos más, en marzo y abril.



Durante tres décadas, hasta que me jubilé siendo efectivo grado 7, combatí desde todo lugar que pude a la dictadura sindical de Ades-Fenapes.



Y sigo haciéndolo como jubilado.



Lo único que han hecho desde que los conozco, es hacer perder días de clase a los estudiantes y salario a los que adhieren a sus paros.



Es hora de decir basta, el gobierno multicolor asegurando el derecho de los liceales a aprender, desalojando liceos ocupados, informando a los padres que los liceos están abiertos y con profesores los días de paro, los profesores no acatando la orden de paro, los alumnos asistiendo y los padres y otros familiares acompañándolos.



Estaría bueno formar una organización contra los paros y ocupaciones. Y contra el adoctrinamiento que día tras día se hace en las aulas.