Paro en la Enseñanza (II)

@|Realmente estoy muy indignado con los gremios de la enseñanza y principalmente con el Sr. Olivera, de FENAPES.



En su discurso el día del paro habló de “resistir” y de “revolución educativa”. ¡Pero por favor!



¿De qué revolución educativa me está hablando? ¿De la que hicieron en los 15 años de gobierno frenteamplista?



Los resultados están a la vista. ¡Lamentable! Y siguen insistiendo...

No hicieron nada!!!



Se acuerdan aquello de “educación, educación, educación”... ¿En qué quedó? En nada!!!



Prof. Robert Silva no me afloje, siga adelante, la mayoría de los padres lo apoyamos porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos.



¡Por un Uruguay con jóvenes preparados para el futuro!