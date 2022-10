Paro en la Enseñanza (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¡Fenapes decidió dos días de paro! ¡Dos días más perdidos para los estudiantes! Porque los que pierden, sin duda, son ellos.



La verdad es que no los entiendo. Estamos todos de acuerdo con que urge una reforma en la educación y viven poniendo palos en la rueda. Dicen que no se respeta la negociación colectiva y que no hay margen de negociación.



Y uno se pregunta: ¿qué quieren negociar?



Años y años tirando la pelota para adelante; teniendo resultados nefastos. Resulta que ahora alguien le quiere poner el cascabel al gato y no les sirve.

Piensen, por favor, en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Piensen en las próximas generaciones. Hoy vemos las carencias, somos conscientes de la necesidad de un cambio, pero en vez de sumar, restan.



El ciudadano común se indigna porque lo único que escucha de parte de los gremios son quejas y quejas sin contrapropuestas; o por lo menos si las tienen, no se dan a conocer.



Menos mal que los niños no se quedaron sin comida, ya que el Ejército se encargó de la distribución en Montevideo y Canelones.



Una pena que se llegue a esta situación y posiblemente que sea por decisión de unos pocos. Porque sabemos que son muchos los docentes que no están de acuerdo y quieren cumplir con su tarea.



En fin, ante todo cambio siempre hay resistencia. Lo importante es que las Autoridades están convencidas y decididas a comenzar con esta reforma.