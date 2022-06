Un paro por las dudas...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(|Como dijo Álvaro Delgado, la Enseñanza para “por las dudas”; porque aún no se presentó la Rendición de Cuentas. Aún no saben qué va a suceder, pero hacen paro en perjuicio, como siempre, de nuestros niños y jóvenes.



La verdad es que no se entiende.



Se ha perdido mucho tiempo con la pandemia, horas y horas de clases que no se podrán recuperar. Muchos niños han quedado atrasados en su aprendizaje y sin duda afectará su futuro.



Pero claro, eso no importa, lo primordial es reclamar y reclamar...



Y uno se pregunta dónde queda la vocación de los docentes...



Por suerte se solucionó el tema de la alimentación escolar, que es esencial, y ni que hablar con estos fríos.



En fin, hoy se pierde otro día. Ojalá que sirva para algo...