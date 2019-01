@|Agradezco la oportunidad de poder expresar toda mi frustración a causa del paro del Correo Uruguayo.



Soy una estudiante italiana de intercambio que acaba de cursar un semestre de estudio en Montevideo.



Como no iba a poder pasar la Navidad con mis padres, decidieron mandarme un paquete de productos típicos italianos para que extrañara menos. Se pueden imaginar que el envío no les salió barato desde Italia y resulta que dicho paquete llegó hace más de dos semanas al Aeropuerto de Carrasco y está amontonado con otros miles de paquetes.



No veo porqué los usuarios deben quedar de rehenes de una medida gremial que reclama falta de personal desde principio de año y recién se acuerdan (y casualmente poco antes de las fiestas).



Eso sólo hace que la rabia y la desconfianza hacia esta empresa aumente entre la gente que está cansada de ser utilizada como muñecos, en un conflicto que no tiene nada que ver con ellos, sino con el gobierno.



Espero que levanten el paro cuanto antes porque no da una buena imagen de Uruguay, ni internamente, ni a nivel internacional.