@|Es usual que los diarios y los otros medios de comunicación hablen o escriban de “la pareja” para referirse al marido, novio o concubino de una mujer, entre tantos otros atentados a los que asistimos – muchas veces resignadamente – contra el idioma.



En los últimos días, se publicaron estos titulares o textos: “Arrestaron a la pareja de la mujer asesinada” o “… por parte de su abuelo y la pareja de su madre”. Podría agregar otros ejemplos de todos los medios, pero la reiteración es innecesaria.



“La pareja” es siempre en estas crónicas policiales un hombre, por lo que la mención no solo es incorrecta sino que además es una expresión que rechina. Invito a expertos a que me corrijan y amplíen, pero me parece que debe decirse siempre concubino, novio, marido, el hombre que convive…