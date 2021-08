Parece mentira...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Es de no creer...



Lo que ha pasado con la Sra. Directora de Cultura de la IMM.

Le saltó la térmica; pudo más la ideología que otra cosa.



Primero, porque no se puede comparar al escultor y pintor Sr. Páez Vilaró, reconocido en el mundo por sus murales, con un político carente de códigos.



Segundo, lo que hicieron todos los dirigentes del F.A.; salir a defender a capa y espada al senador. Y aquí no fue por culpa de la derecha, los partidos tradicionales, la prensa o el plan Atlanta. ¡Fue por evasor! Y está comprobado.



Un senador tiene que dar el ejemplo, pero no se le puede pedir peras al olmo.



Evidentemente la estupidez no tiene límites. Olesker llamó a no ver el programa Santo y Seña; no sea cosa que la gente se entere...



¡No señores! ¡Justamente, la gente tiene que enterarse, sea del pelo que sea, no se puede ser tan hipócrita!



La ciudadanía debe pensar antes de votar, quiénes los representarán en los cargos de gobierno.