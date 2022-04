Parece cosa de "Mandinga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En Argentina, Cristina, su difunto esposo, La Cámpora y toda su “baracutanga”, durante muchos años saquearon el país.



Un hermoso país desde todo punto de vista. Y hoy Argentina está quebrada en su economía y en su moral.



Entonces, parece poco creíble que aún haya ciudadanos y ciudadanas que los apoyen masivamente, sin importarles que 17 millones de personas están en la pobreza;casi la mitad de los habitantes, un disparate.



Y muy cerca nuestro tenemos otro hermano más grande: Brasil. Que tuvo un presidente, Lula “el rey de las coimas”, reconocido por él mismo, y de acuerdo a las últimas encuestas, llegaría casi al 50% para ganar la presidencia, a pesar de todo el desastre que hizo.



Llegamos ahora a nuestro país. Después de 15 años de despilfarro, por no decir otra cosa, donde Raulito, con el beneplácito de todo el F.A., logró quebrar la economía de Ancap; donde hubo casos de corrupción probados; donde hicieron una fiestita con Cristina y La Cámpora que le costó al erario público unos 600 mil dólares. Y no hablemos del famoso horno que ya no sirve, pero que el sindicalista de Ancap quiere recuperar gastando 100 millones de dólares; y qué decir de la famosa Regasificadora.



Lo triste es que a pesar de todo ese desastre que nos dejaron, siguen apoyando, ahora al PIT porque el FA pasó a segundo plano.



Parecería que a la gente no le importa la gestión del gobierno, que piloteó la pandemia en forma brillante; un gobierno transparente que está al lado del pueblo.



En fin, difícil de entender...