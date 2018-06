Paralelismos

Opinión diferente



@| Enancados en el campeonato mundial de fútbol se aprecian todo tipo de programas televisivos, radiales, de cine, spots publicitarios, etc., que hacen referencia a toda la mística futbolística y saturan nuestra capacidad de absorción mediática, ya bastante deteriorada, desde que la Presidencia de la República utiliza gratuita y compulsivamente los medios para explicarnos que la Ose es un organismo del Estado “eficiente” y qué es lo que debemos hacer con el agua potable.



Así es que escuchamos hablar sobre el “proceso” del Maestro Tabárez como algo excepcional y que hiciera que Uruguay clasificara a Rusia directamente, es decir sin tener que ir a una repesca o repechaje como en las dos anteriores ocasiones. Resulta evidente que se impone un mensaje hacia la sociedad de que existen individuos, que por sus virtudes deportivas desarrolladas en Europa han hecho grandes fortunas y que ocasionalmente – cuando sus obligaciones contractuales así lo permiten – vienen a nuestro país y visten la camiseta de la selección convirtiéndose en referentes y hasta nos “venden” productos comerciales.



Fieles con la prédica del actual partido de gobierno de que en nuestro país todo comenzó el 1 de marzo de 2005 y todo lo anterior estaba contaminado por la “derecha”, la selección de fútbol mayor comenzó con el “proceso” y todo lo logrado por los combinados celestes previos prácticamente no eran comparables al cuarto puesto logrado en Sudáfrica 2010: ¡sólo fueron campeones olímpicos en 1924 y 28, campeones mundiales en 1930 y 1950, cuartos en 1954 y 1970…! Es obvio que la memoria popular es breve, por no decir nula tanto en política como en fútbol. Muchas veces observamos que la historia describe episodios en los que el historiador afirma hechos que en realidad no existieron o los deforma a su conveniencia. Así es que se pretende enseñar a nuestros niños que el MLN Tupamaros luchó contra la dictadura, cuando ésta comenzó en junio de 1973 y hacía tiempo que estaban presos a consecuencia de sus actos criminales contra un gobierno legítimamente elegido por el pueblo en ese entonces. Curiosamente tampoco existe un comentario sobre la adhesión de la central sindical a los comunicados de los militares de febrero de 1973, pues creyeron de que eran de “izquierda”, como ahora 45 años después y fieles a su prédica apoyan a regímenes como los de Castro, Maduro y Ortega.



Ahora, acosados en varios frentes por su total inoperancia gubernamental debido al desmesurado costo estatal, supuestamente dirigido a combatir la inseguridad, la ineficiencia de la salud pública y la caída de los estándares de la enseñanza pública, la ciudadanía se moviliza harta de escuchar promesas del Sr. Presidente de la República y de sus ministros, mientras que la central sindical, que cogobierna, pretende mayores gastos – sin contrapartida de mayor eficiencia – basados en el prometido 6% del PIB en la campaña electoral. El “apparatchik” y la “nomenklatura” del FA apuestan al fútbol y a la división de la oposición como medios para superar sus actuales dificultades y lograr un cuarto mandato electoral el año próximo.



Si no seguirán con la candidatura al Mundial de 2030 conjuntamente con Argentina y Paraguay. Algo tan utópico como el “Tren de los pueblos libres”, más ahora con el ajuste que deberá enfrentar el vecino país como consecuencia del descalabro financiero heredado del anterior gobierno.