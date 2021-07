Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde hace unos días, se está informando lo que está pasando en Cuba. Pero ahora la dictadura cubana ha cortado toda comunicación con el exterior para que el mundo no se entere de que algo anda mal en el “paraíso” comunista.



Vamos a dar por bueno que Norteamérica tiene a la isla bajo embargo, pero hay que ser honestos, no se puede ser tan canalla de decir que la debacle de Cuba, desde hace muchos años, es culpa del embargo; es la demostración más clara del fracaso del sistema socialista. ¿Acaso no se han enterado que se cayó el Muro de Berlín hace 32 años?



Hace un tiempo cercano, en esta misma página, escribí sobre la Izquierda y la Derecha.Y lo que está haciendo el Partido Comunista, el PIT, algunos integrantes del F.A. y los intelectuales. No es que la Izquierda los apoye, quienes apoyan dictaduras, no son de Izquierda o Derecha, son totalitarios.

Ya lo decía Javier Barrios Amorín, tienen espíritus totalitarios. ¿O acaso se olvidan cuando los sindicatos, el Partido Comunista y el F.A. apoyaron los Comunicados 4 y 7?; que eran de Derecha de acuerdo al concepto que se tiene.



No señores, quienes apoyan al gobierno de Cuba, Venezuela o Nicaragua y los que antes apoyaron las dictaduras del Cono Sur, son Totalitarios.