Paradas de ómnibus en Piriápolis

(|Estamos en plena temporada de verano y quiero informar de algunos inconvenientes que hemos tenido los viajeros frecuentes a este hermoso balneario.



Hace poco tiempo se inauguraron unos semáforos en la Avda. Artigas esquina Misiones.



Todo muy lindo, pero esto trajo aparejado que el ómnibus que sale de la terminal de Piriápolis hacia Montevideo no puede doblar por Misiones y tomar Artigas y fue anulada una de las paradas. Además, como no están muy organizados con los horarios, resulta que ahora lo más seguro es ir hasta la terminal (me queda a unas 8 o 10 cuadras cargando los bolsos) para poder tomar el ómnibus. Si bien me informaron que el ómnibus para en la Rambla, no me dieron seguridad y ante la duda cada fin de semana voy desde donde parten.



¿No se puede habilitar el semáforo para que el ómnibus vuelva a hacer el recorrido anterior?



Sería muy bueno para los vecinos del lugar.



Por otro lado, he observado en estos viajes al Este que muchas personas quedaron en el camino porque el ómnibus no les paró.



Sé que estamos en plena temporada y hay mucho público que atender, pero creo que se trata de una buena organización, nada más.



Espero mejore el servicio en general. Se está dando una buena temporada y es importante que el turista interno y externo se queden conformes.