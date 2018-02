Paradas de ómnibus en Giannattasio

@|Al Intendente de Canelones, Sr. Yamandú Orsi:



Me gustaría, como vecina de Solymar, Ciudad de la Costa, hacerle una invitación, con suficiente tiempo, dado sus compromisos.

Refiere a la situación diaria que deben sufrir miles de usuarios de los servicios de buses suburbanos, para dirigirse a sus trabajos, lugares de estudio, citas médicas y diferentes actividades.



Sería muy interesante si un día cualquiera del próximo invierno, con la única característica de que llueva y haya viento, tenga la amabilidad de acompañarnos a esperar el bus hacia Montevideo, durante 15/20 minutos, en una de nuestras tantas paradas, sin resguardo alguno, sin poder siquiera abrir el paraguas y con unos 6/8 grados de temperatura (normal en un día lluvioso de invierno). Para luego de unas cuantas horas en nuestras actividades, con ropa y calzado mojados, más un nuevo resfrío (para no decir gripe o congestión), volver en otra hora de bus hasta Solymar rogando que no llueva al siguiente día (el frío y viento a la intemperie se aguanta mejor si no nos empapamos).



Luego Ud. hará la evaluación correspondiente sobre esta invitación, y si amerita o no alguna medida humanitaria. Ya vamos por el 3er. verano, por lo que será el 4to.; reitero, el 4to. invierno o más, sin un solo resguardo en muchísimas paradas hacia Montevideo.



Agradeciendo su tiempo y esperando acepte nuestra invitación, lo saluda atentamente una vecina de Solymar, preocupada por el prójimo.



P.D.No es necesario que sea durante todo un temporal, ni a las 7 de la mañana. Solo un día.