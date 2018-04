Parada de ómnibus

@|Vivo en un barrio de la periferia, me refiero a Manga.



Hace ya un tiempo que la Intendencia, a través de una empresa tercerizada está cambiando las paradas de ómnibus. En concreto la que está en Carlos A. López esquina Vigía, quedó muy mal. La pusieron en un pozo, en medio de un campo. Obviamente se llenó de pasto al poco tiempo y las ratas andaban deambulando en los alrededores.



Como si esto fuera poco, hace cuestión de un mes se robaron casi todo el techo quedando totalmente desprotegida.



Yo sé que no es responsabilidad de la Intendencia si en el barrio hay gente de mal vivir que se dedica a destruir lo que es bien común, pero los ciudadanos que vamos todos los días a trabajar y tenemos la necesidad de esperar el ómnibus, tampoco tenemos culpa de la situación.



De lo que sí es responsable es de no controlar los trabajos que tercerizan.



Hice el reclamo por el Buzón Ciudadano y no tuve respuestas. También llamé al Centro Comunal y me dijeron que tenía que ir personalmente. ¿Tengo que faltar a trabajar para hacer una denuncia que ya hice? ¿No pueden ir y verificar? ¡Están a diez cuadras!



Creo que una vez más se confirma que somos los olvidados de siempre.