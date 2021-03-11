Para la Ing. Carolina Cosse

Un vecino Montevideo

@|Presenté el pasado 25/1/21, una nueva reclamación sobre un contenedor de basura instalado sobre el frente de mi casa; solicitud N° 1480-2021.

Expongo ante la Intendenta Municipal de Montevideo mi situación:

1) Al comienzo de la pandemia, abril 2020, abro la puerta de mi casa para acceder a la vereda (la misma tiene de ancho 1m 50 cm) y veo que colocaron dicho contenedor a la derecha, a un metro de la entrada y a un metro y medio de la ventana de mi casa.

2) Comienzo una interminable gestión para lograr su traslado, esgrimiendo argumentos válidos a mi juicio.

Desde esa fecha no puedo abrir las ventanas de mi casa (moscas, olor nauseabundo todas las mañanas). Amanece toda la basura del contenedor tirada sobre la vereda y calle; una noche prendieron fuego el contenedor y el humo invadió mi casa. Después de las 2 de la mañana fue imposible conciliar el sueño.

Tengo 78 años y según certificado médico presentado, sufro de hipertensión, asma y diabetes (esto minimizado por el funcionario actuante en la reclamación). Tal es así, que el 20/11/20, me contesta en la solicitud de traslado por problemas de salud: “Se considerarán casos oncológicos con los comprobantes médicos correspondientes. El traslado será de carácter provisorio. Por seis meses mientras se encuentra la persona en tratamiento”, textual. Yo agregaría… o el fallecimiento del enfermo. Dicho funcionario me agrega textual: “Muchas gracias por su comprensión”.

A esta altura, vale agregar que en todos los trámites llevados a cabo, en ningún momento los funcionarios actuantes se identifican. Desde las sombras ejercen el poder. Ese es uno de los motivos que me llevan a Ud., Intendenta, la única persona que tiene nombre y apellido, ya que nunca pude acceder a un funcionario que así lo exprese.

3) En una de las fotos que le envié, Ud. podrá identificar sobre la calle en cuestión, que desplazándose hacia Av. Garzón, se pueden ver unos 30 o 40 metros por la misma acera que corresponden a la parte trasera de unos comercios que están por Avda.Garzón casi Besnes e Irigoyen, superficie que en nada perjudica, ya que ningún hogar familiar existe en toda la extensión.

Como complemento de las variadas gestiones, debo decir que un funcionario del Cantón 2 de basura, me sugirió que hablara con mis vecinos para ver si alguno quería tener el contenedor frente al padrón de su casa. Sí, así como está escrito.

Mi impotencia ante la situación planteada me pone a su disposición por cualquier información que necesite. Le ruego reciba y observe las fotos que le envié y juzgue Ud. misma.