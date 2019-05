Papelón en el Ministerio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Al firmarse el acuerdo por el tren de UPM hubo problemas, yo responsabilizo al Ejecutivo (sé que al Ejecutivo le interesa un pito que yo lo responsabilice) de todos los problemas, con la gente de los campos por donde pasa el tren, por los problemas con la gente de Capurro, cual es el motivo del oscurantismo para la firma de este acuerdo, al igual que ha sido todo oscuro lo que rodea a UPM.



¿A quien le creo yo, a los propietarios de los campos o a Rossi, a quien le creo yo, a Salle o a Rossi, a los vecinos de Capurro o a Rossi?

Las campanas son diametralmente opuesta y la imagen de Rossi en la población uruguaya no es una maravilla.



Pero, lo que mas me preocupó post enfrentamiento en el Ministerio donde se firmaba el acuerdo del tren UPM fueron las declaraciones de Rossi y Roballo. Yo interpreté una amenaza para nada velada, una clara amenaza que estamos en un país libre y cualquiera puede protestar, y esto “en cualquier momento puede cambiar, fíjense en otros países cómo se actúa ante activistas como el que apareció en el Ministerio...” (sic) ¿Qué quiere decir esto Sres. Rossi y Roballo?, ¿qué quisieron decir con esto? Me hace acordar a tiempos muy oscuros o a Venezuela.



Yo hago una pregunta muy sencilla, ¿el tren es exclusivo para UPM los 365 días del año o será también para pasajeros?



¿Miden 800 metros y andan a 80 km x hora?



Esto es lo que tiene que aclarar el Ejecutivo, deben recordar que estamos en Democracia y no tienen ningún derecho a ser oscuros, menos que menos cuando algunas importantes cláusulas comprometen al país, a Uruguay, cuando este ejecutivo esté mirando TV en su casa.



Me sorprende el silencio de la oposición, no abren la boca, ¿qué pacto hay?, ¿cuántas cosas no sabemos?