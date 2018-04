Los papeles de Raulito

Sra. Presidenta de Ancap



@|Primero fue el famoso título de licenciado en genética que nunca apareció; ahora son los documentos que se “perdieron en Ancap”, que justifican los gastos de Sendic con la famosa tarjeta corporativa.

¡Hasta cuándo vamos a seguir escuchando mentira tras mentira! Porque ahora resulta que misteriosamente se perdieron en el ente autónomo los papeles que demuestran la inocencia de Raulito, justificando la plata que gastó en cualquier cosa superflua, gracias a todos los uruguayos, con plata de todos los uruguayos.



A la oposición esta situación se la están brindando en bandeja de plata, y sin embargo no escucho decir ni mu; tal parece que mentir descaradamente a nuestros compatriotas no es motivo político para salir en los medios.

Por otra parte, bueno sería que justamente los medios le hicieran saber a Sendic que existe la libertad de expresión, algo que le molesta a este siniestro personaje, que acusó a la prensa de hacer una campaña en su contra.



Realmente me cuesta creer que alguien esté convencido de la inocencia del ex-vicepresidente, que se piense que es una pobre víctima del sistema político, obligado a renunciar por todo el mal que estaba pasando y por su honor!!!



Son cosas que no se pueden admitir; es hora de hacer una gran movida para que no sigan mintiendo, como lo viene haciendo Tabaré Vázquez.

Después piden tolerancia y respeto, pero desde el gobierno lo menos que hacen es tener tolerancia, y mucho menos respeto por los que tenemos que sufrir inseguridad, inestabilidad económica, pésima calidad de vida, entre varias perlitas que caracterizan al progresismo frenteamplista.



Entonces es el momento de empezar a hacer fuerza para cambiar las cosas; de que los representantes de la oposición se pongan firmes de verdad y salgan a denunciar cosas que realmente ofenden a la democracia, y no permitir que le sigan tomando el pelo a la gente que todavía tiene una esperanza de que las cosas pueden ser mejores.